Шойгу сообщил об увеличении финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза

Ранее «Ведомости» со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.» писали, что расходы на национальную оборону в 2023 г. составят почти 5 трлн руб. Для сравнения: в 2022 г. на эти цели было выделено 4,679 трлн руб., что на 1,2 трлн руб. больше, чем было утверждено на этот год, – согласно закону о федеральном бюджете на нынешнюю трехлетку планировалось потратить 3,5 трлн руб.