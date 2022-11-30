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Шойгу сообщил об увеличении финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза

Ведомости

Финансирование гособоронзаказа увеличится в следующем году в 1,5 раза, что позволит обеспечить Вооруженные силы техникой и оборудованием на 97%, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

«В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», — сказал он. 

Шойгу также обратил внимание на то, что в этом году была оптимизирована реализация действующих и новых госконтрактов, они были авансированы в полном объеме. Кроме того, на базе национального центра управления обороной был организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. По его словам, эти меры позволят обеспечить выполнение гособоронзаказа на уровне не ниже 99%.

Глава Минобороны указал на необходимость наладить опережающие поставки в войска и сохранить текущий объем производства. 

Ранее «Ведомости» со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.» писали, что расходы на национальную оборону в 2023 г. составят почти 5 трлн руб. Для сравнения: в 2022 г. на эти цели было выделено 4,679 трлн руб., что на 1,2 трлн руб. больше, чем было утверждено на этот год, – согласно закону о федеральном бюджете на нынешнюю трехлетку планировалось потратить 3,5 трлн руб.

Как пояснял директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, больше половины финансирования по статье «национальная оборона» приходится на гособоронзаказ, а остальное – это расходы на деятельность войск, денежное довольствие военнослужащих, учения, военное капитальное строительство и так далее.

19 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ поручил создать Координационный совет для обеспечения нужд спецоперации. Задачами новой структуры являются поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных