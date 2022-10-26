Депутаты предложили временно передавать оборонным предприятиям активы банкротящихся компаний

Такие меры уместно вводить в отношении предприятий, задействованных в исполнении ГОЗа, независимо от того, частные они или государственные, говорит источник «Ведомостей» в крупной оборонной компании. Сейчас процедура конкурсного производства сильно затрудняет возможности влияния на работу таких предприятий, поскольку там фактически все определяют конкурсный управляющий и совет кредиторов, добавил собеседник «Ведомостей». «Возникают ситуации, когда процедура банкротства вводится и в отношении какого-то крупного поставщика: например, как было с концерном «Тракторные заводы», поставляющим для армии современные типы бронемашин. Чтобы покрыть долги, предприятие начало распродавать важное оборудование. Ситуация была критической, так как предприятие – единственный поставщик», – пояснил источник. По его словам, передача госкорпорации («Ростех») этого концерна предотвратила срыв ГОЗа и теперь эти бронемашины используются в военной спецоперации.