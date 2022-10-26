Депутаты предложили временно передавать оборонным предприятиям активы банкротящихся компаний

Депутаты предложили временно передавать оборонным предприятиям активы банкротящихся компанийПредприятия ОПК будут вправе отчуждать эти активы и передавать их третьим лицам
Что отдадут исполнителям ГОЗа
Активы банкротящихся компаний могут быть переданы предприятиям, выполняющим гособоронзаказ (ГОЗ) в период мобилизации и военного времени. Поправки с таким содержанием члены думского комитета по промышленности и другие депутаты внесли в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О несостоятельности (банкротстве)».
В частности, депутаты предлагают добавить в статью 1 закона «О мобилизации» новый раздел, в котором идет речь о передаче оборонным предприятиям движимого и недвижимого имущества (за исключением денежных средств) компаний, в отношении которых открыто конкурсное производство. Предполагается, что решение о передаче имущества компании-должника будет принимать коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК).
Коллегия должна указать «наименование должника», «состав имущества должника, подлежащего передаче» и «наименование организации ГОЗа», которая это имущество получит. Затем, согласно проекту, решение направляется в арбитражный суд, осуществляющий рассмотрение дела о банкротстве. Суд в течение пяти дней с момента поступления решения должен вынести определение о приостановлении конкурсного производства в отношении организации-должника. После решения арбитража конкурсный управляющий в течение 10 дней должен передать имущество компании-должника предприятию, выполняющему ГОЗ.
После получения такого имущества компания – исполнитель ГОЗа вправе совершать с ним «все действия, предусмотренные Гражданским кодексом для доверительного управляющего» – в том числе передавать данное имущество во владение и пользование третьим лицам. Помимо этого оборонная компания вправе отчуждать переданное ей движимое имущество, за исключением «основных средств», указано в документе.
По окончании периода мобилизации и военного времени компания – исполнитель ГОЗа должна в течение 30 дней направить конкурсному управляющему уведомление о готовности вернуть имущество должника. Конкурсный управляющий обязан в течение пяти дней с момента получения уведомления обратиться в арбитражный суд с заявлением «о возобновлении конкурсного производства».
Законопроект разработан «с учетом особенностей современного этапа развития международной ситуации в условиях санкционного режима функционирования отечественной экономики», указано в пояснительной записке к документу.
Зачем нужны такие поправки
Речь о передаче активов предприятий-должников, которые порой и косвенно, но все же участвуют в гособоронзаказе, сказал «Ведомостям» один из авторов поправок, глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
«При исполнении ГОЗа существует большая пирамида кооперации. Даже если небольшие предприятия или предприятия, которые находятся в 3–4-й линейке поставщиков и только косвенно касаются гособоронзаказа, попадают под процедуру банкротства, то создается огромный риск [для срыва ГОЗа]», – пояснил депутат. Конкретные примеры Гутенев приводить отказался. По его словам, зачастую речь идет о единственном поставщике. В таком случае предприятие-финишер, которое выпускает финальную продукцию, сможет обратиться в коллегию ВПК, чтобы течение пяти дней получить право оперативного управления этим поставщиком на период мобилизации, пояснил Гутенев.
Исполнение ГОЗа превыше всего, подчеркнул представитель «Ростеха». «Соответственно, если инициатива способствует этому, она должна быть поддержана. Конечно, законопроект затрагивает сложные вопросы и предварительно должен быть проработан со всеми заинтересованными структурами», – добавил он.
Такие меры уместно вводить в отношении предприятий, задействованных в исполнении ГОЗа, независимо от того, частные они или государственные, говорит источник «Ведомостей» в крупной оборонной компании. Сейчас процедура конкурсного производства сильно затрудняет возможности влияния на работу таких предприятий, поскольку там фактически все определяют конкурсный управляющий и совет кредиторов, добавил собеседник «Ведомостей». «Возникают ситуации, когда процедура банкротства вводится и в отношении какого-то крупного поставщика: например, как было с концерном «Тракторные заводы», поставляющим для армии современные типы бронемашин. Чтобы покрыть долги, предприятие начало распродавать важное оборудование. Ситуация была критической, так как предприятие – единственный поставщик», – пояснил источник. По его словам, передача госкорпорации («Ростех») этого концерна предотвратила срыв ГОЗа и теперь эти бронемашины используются в военной спецоперации.
Источник «Ведомостей», близкий к правительству, сообщил, что позиция правительства по законопроекту еще не сформирована. «Ведомости» направили запрос в Минэк и Минпромторг.
Последствия поправок
Если в отношении компании введено конкурсное производство, предполагается, что ведение обычной хозяйственной деятельности предприятием травматично для оборота и активов, которые могут обесцениваться, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. В связи с этим Верховный суд многократно обращал внимание на то, что цель процедуры банкротства состоит в передаче активов не справившегося экономического субъекта к более экономически сильной компании в целях продолжения нормальной деятельности.
Законопроект коснется только тех юрлиц, у которых имеются мобилизационные задания в соответствии со статьей 9 закона «О мобилизационной подготовке», а также подрядчиков и субподрядчиков, выполняющих ГОЗ, указывает Пермяков. Серьезных негативных последствий для всего института банкротства указанный законопроект не принесет, полагает он: но само по себе изъятие целого ряда компаний-банкротов и их активов из гражданского оборота отрицательно скажется на их кредиторах, так как они не смогут удовлетворить свои требования за счет имущества этой организации.
Этот законопроект больше всего повлияет на кредиторов должника, поскольку отдаляет их возможность на погашение требований от продажи имущества, согласна исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. При этом, по словам юриста, законопроект требует доработки. «Не ясно, что инициаторы понимают под временным управлением, как распределяется доход от использования имущества и будет ли компенсироваться его износ», – указывает Ларина. Кроме того, по ее словам, остается неясным, каким образом продолжат свою работу сотрудники должника – кто и из каких средств им будет платить зарплату.
Более продуктивным было бы ускоренное завершение процедуры банкротства или возможность оперативно передавать имущественный комплекс заказчику банкрота, предусмотрев компенсации или гарантии для кредиторов не справившегося должника, полагает Пермяков.
Законопроект направлен на решение актуального вопроса, связанного с обеспечением обороноспособности нашей страны, считает руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. При этом есть юридико-технические вопросы к этим поправкам, говорит Авдеева. Например, возможно, стоит определить некоторые критерии и границы при реализации предприятием, выполняющим ГОЗ, вверенного ему имущества. С учетом важности вопроса необходимо исключить любые неточности, которые могут снизить эффективность предлагаемого законопроекта, считает она. Права кредитора, который, вероятно, рассчитывал на скорейшую реализацию имущества, оказываются не приоритетны, отмечает Авдеева.