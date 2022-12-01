СМИ узнали об отказе Японии от сотрудничества с США по созданию нового истребителя

Как отмечается в публикации, данное решение стало крайне необычным, поскольку истребители для Японии, как правило, либо полностью производятся в США, либо разрабатываются в тесной кооперации с ними. Над новым истребителем Япония будет работать вместе с Великобританией и Италией.