СМИ узнали об отказе Японии от сотрудничества с США по созданию нового истребителя
Япония отказалась от сотрудничества с США в разработке нового истребителя для своих Воздушных сил самообороны, пишет Shūkan Gendai.
Как отмечается в публикации, данное решение стало крайне необычным, поскольку истребители для Японии, как правило, либо полностью производятся в США, либо разрабатываются в тесной кооперации с ними. Над новым истребителем Япония будет работать вместе с Великобританией и Италией.
По информации издания, Токио отказался от сотрудничества с Вашингтоном из-за позиции американской компании Lockheed Martin, не пожелавшей делиться технологиями, которые запросила японская Mitsubishi Heavy Industries. Американская сторона предоставила данные об истребителях F-35, которые Токио и так закупает у США. Пентагон, отмечает издание, поддержал позицию Lockheed Martin.
При этом министр обороны США Ллойд Остин приветствовал сотрудничество Токио и Лондона, пообещав изучить возможность японо-американского сотрудничества по разработке беспилотников, которые будут совместно использоваться с истребителями следующего поколения.
В настоящее время в мире ведется серийное производство трех истребителей пятого поколения, разработанных в XXI в., – американского F-35, российского Су-57 и китайского J-20. О планах разработки своего современного истребителя заявили Турция, Индия и Япония. В конце октября Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о первом полете модернизированного Су-57.
В июле ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету, разработанную Lockheed Martin в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), сообщало агентство Reuters.
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