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В Кремле назвали нелегитимными предлагаемые Западом трибуналы против России

Ведомости

Трибуналы для расследования действий России на Украине, о создании которых говорит Запад, не будут иметь никакой легитимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, то они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», – сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал появившееся сегодня сообщение французского МИДа о начале работы по созданию трибунала против России. Песков также подчеркнул, что российские следователи активно фиксируют все преступления киевского режима.

«Конечно же, очень важно присовокупить информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались режимом с 2014 г., и на которые мы, к нашему сожалению, не видели критической реакции коллективного Запада», – добавил он.

Вчера, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.

В июне председатель СКР Александр Бастрыкин предложил создать трибунал по расследованию преступлений Киева с привлечением союзников и единомышленников России. В ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к трибуналу над президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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