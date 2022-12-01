В Кремле назвали нелегитимными предлагаемые Западом трибуналы против России
Трибуналы для расследования действий России на Украине, о создании которых говорит Запад, не будут иметь никакой легитимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, то они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», – сказал он.
Так представитель Кремля прокомментировал появившееся сегодня сообщение французского МИДа о начале работы по созданию трибунала против России. Песков также подчеркнул, что российские следователи активно фиксируют все преступления киевского режима.
«Конечно же, очень важно присовокупить информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались режимом с 2014 г., и на которые мы, к нашему сожалению, не видели критической реакции коллективного Запада», – добавил он.
Вчера, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
В июне председатель СКР Александр Бастрыкин предложил создать трибунал по расследованию преступлений Киева с привлечением союзников и единомышленников России. В ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к трибуналу над президентом Украины Владимиром Зеленским.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса