Газета
Политика

МИД Франции объявил о начале работы по трибуналу против России

Ведомости

Франция начала работу с Киевом и европейскими странами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине, говорится в сообщении МИД страны.

«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что поддерживают украинскую систему правосудия и Международный уголовный суд, которые, по оценке Парижа, компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования для привлечения виновных к ответственности.

Вчера, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу о трибунале попыткой придать легитимность беззаконию в отношении России.

В марте стало известно о планах Международного уголовного суда начать расследование событий на Украине. Главный прокурор Карим Хан тогда заявлял, что Международный уголовный суд в Гааге намеревается «как можно скорее» начать расследование нарушений, которые происходят на территории Украины во время специальной военной операции. С предложением создать международный трибунал по преступлениям – уже Киева – выступала и российская сторона. В частности, председатель СКР Александр Бастрыкин в июне предложил создать такой трибунал с привлечением союзников и единомышленников России, а в ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к трибуналу над президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных