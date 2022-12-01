МИД Франции объявил о начале работы по трибуналу против России

В марте стало известно о планах Международного уголовного суда начать расследование событий на Украине. Главный прокурор Карим Хан тогда заявлял, что Международный уголовный суд в Гааге намеревается «как можно скорее» начать расследование нарушений, которые происходят на территории Украины во время специальной военной операции. С предложением создать международный трибунал по преступлениям – уже Киева – выступала и российская сторона. В частности, председатель СКР Александр Бастрыкин в июне предложил создать такой трибунал с привлечением союзников и единомышленников России, а в ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к трибуналу над президентом Украины Владимиром Зеленским.