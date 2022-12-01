МИД Франции объявил о начале работы по трибуналу против России
Франция начала работу с Киевом и европейскими странами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине, говорится в сообщении МИД страны.
«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что поддерживают украинскую систему правосудия и Международный уголовный суд, которые, по оценке Парижа, компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования для привлечения виновных к ответственности.
Вчера, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу о трибунале попыткой придать легитимность беззаконию в отношении России.
В марте стало известно о планах Международного уголовного суда начать расследование событий на Украине. Главный прокурор Карим Хан тогда заявлял, что Международный уголовный суд в Гааге намеревается «как можно скорее» начать расследование нарушений, которые происходят на территории Украины во время специальной военной операции. С предложением создать международный трибунал по преступлениям – уже Киева – выступала и российская сторона. В частности, председатель СКР Александр Бастрыкин в июне предложил создать такой трибунал с привлечением союзников и единомышленников России, а в ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к трибуналу над президентом Украины Владимиром Зеленским.
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