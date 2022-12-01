Посольство РФ в Испании осудило любые угрозы и террористические акты

Ранее сегодня испанские спецслужбы сообщили еще о двух посылках со взрывчаткой. Одна из них была обнаружена на базе военно-воздушных сил Испании в городе Торрехон-де-Ардос, вторая — в здании минобороны. По информации полиции, посылка, обнаруженная на территории авиабазы, была связана с двумя, которые поступили вчера в посольство Украины в Мадриде и в компанию, производящую оружие, пишет El Mundo.