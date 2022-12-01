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Политика

Посольство РФ в Испании осудило любые угрозы и террористические акты

Ведомости

Посольство России в Испании прокомментировало сообщения в СМИ о посылках со взрывчаткой, которые были направлены в украинское посольство в Мадриде. В дипмиссии подчеркнули, что осуждают любые угрозы и террористические акты. 

«Осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. 

Накануне, 30 ноября, в посольстве Украины в Испании произошел взрыв. По данным EFE, взрывчатка находилась в присланном конверте, который вскрыл административный сотрудник. Газеты El Pais утверждала, что письмо предназначалось послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву. В результате произошедшего вскрывший письмо сотрудник получил легкие ранения, уточнили в полиции. 

Кроме того, еще одно подозрительное письмо получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Посылку обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сегодня испанские спецслужбы сообщили еще о двух посылках со взрывчаткой. Одна из них была обнаружена на базе военно-воздушных сил Испании в городе Торрехон-де-Ардос, вторая — в здании минобороны. По информации полиции, посылка, обнаруженная на территории авиабазы, была связана с двумя, которые поступили вчера в посольство Украины в Мадриде и в компанию, производящую оружие, пишет El Mundo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных