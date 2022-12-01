Посольство РФ в Испании осудило любые угрозы и террористические акты
Посольство России в Испании прокомментировало сообщения в СМИ о посылках со взрывчаткой, которые были направлены в украинское посольство в Мадриде. В дипмиссии подчеркнули, что осуждают любые угрозы и террористические акты.
«Осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Накануне, 30 ноября, в посольстве Украины в Испании произошел взрыв. По данным EFE, взрывчатка находилась в присланном конверте, который вскрыл административный сотрудник. Газеты El Pais утверждала, что письмо предназначалось послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву. В результате произошедшего вскрывший письмо сотрудник получил легкие ранения, уточнили в полиции.
Кроме того, еще одно подозрительное письмо получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Посылку обезвредили сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сегодня испанские спецслужбы сообщили еще о двух посылках со взрывчаткой. Одна из них была обнаружена на базе военно-воздушных сил Испании в городе Торрехон-де-Ардос, вторая — в здании минобороны. По информации полиции, посылка, обнаруженная на территории авиабазы, была связана с двумя, которые поступили вчера в посольство Украины в Мадриде и в компанию, производящую оружие, пишет El Mundo.
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