В Белгородской области сообщили об одном пострадавшем при обстреле села Муром

Ранее сегодня Гладков сообщил о работе систем ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Он также рассказал, что украинские военные обстреляли села в Валуйском и Шебекинском округах. Глава региона не уточнил данные о пострадавших, но отметил, что повреждения получили жилые дома, дом культуры и детский сад.