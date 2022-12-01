В Белгородской области сообщили об одном пострадавшем при обстреле села Муром
В результате обстрела села Муром в Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Целый день под обстрелом село Муром Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести», — написал Гладков.
Губернатор Белгородской области добавил, что в результате обстрелов были повреждены два дома, а также линия электропередачи.
Ранее сегодня Гладков сообщил о работе систем ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Он также рассказал, что украинские военные обстреляли села в Валуйском и Шебекинском округах. Глава региона не уточнил данные о пострадавших, но отметил, что повреждения получили жилые дома, дом культуры и детский сад.
Накануне, 30 ноября, Гладков сообщил об ударах со стороны Украины по селу Красное. Никто не пострадал, но у трех домов были выбиты окна и повреждены крыши, уточнил губернатор.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 ноября власти региона продлили его до 6 декабря. Кроме того, сегодня в Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.
С 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.
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