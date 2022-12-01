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В Белгородской области сообщили об одном пострадавшем при обстреле села Муром

Ведомости

В результате обстрела села Муром в Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Целый день под обстрелом село Муром Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести», — написал Гладков. 

Губернатор Белгородской области добавил, что в результате обстрелов были повреждены два дома, а также линия электропередачи.

Ранее сегодня Гладков сообщил о работе систем ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Он также рассказал, что украинские военные обстреляли села в Валуйском и Шебекинском округах. Глава региона не уточнил данные о пострадавших, но отметил, что повреждения получили жилые дома, дом культуры и детский сад.

Накануне, 30 ноября, Гладков сообщил об ударах со стороны Украины по селу Красное. Никто не пострадал, но у трех домов были выбиты окна и повреждены крыши, уточнил губернатор.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 ноября власти региона продлили его до 6 декабря. Кроме того, сегодня в Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.

С 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных