В ООН ведут расследование видеозаписи убийства российских военных
ООН проводит расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке, заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе.
«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — заявил Месе (цитата по «РИА Новости»).
На прошлой неделе верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинными, обстоятельства произошедшего должны быть расследованы.
18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.
После этого в Минобороны России назвали кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы причастные к расстрелу российских военнослужащих были привлечены к ответственности и наказаны.
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