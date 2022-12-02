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В ООН ведут расследование видеозаписи убийства российских военных

Ведомости

ООН проводит расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке, заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе.

«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — заявил Месе (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинными, обстоятельства произошедшего должны быть расследованы.

18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.

После этого в Минобороны России назвали кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы причастные к расстрелу российских военнослужащих были привлечены к ответственности и наказаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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