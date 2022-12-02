Газета
Политика

Минобороны: российские военные сбили два украинских самолета в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации на Украине от 2 декабря.

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет Су-25», — говорится в публикации. 

Кроме того, в ведомстве напомнили о взятии под контроль российскими войсками села Курдюмовка в ДНР. В результате наступления ВС РФ противник потерял более 60 военнослужащих. 

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались продвинуться на трех направлениях. На купянском направлении украинские войска хотели атаковать российские позиции из района населенного пункта Котляровка Харьковской области. В результате было уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ. 

На краснолиманском направлении российские военные пресекли атаку ВСУ в районе Червонопоповки ЛНР. Противник потерял убитыми и ранеными более 100 военнослужащих. На южнодонецком направлении в районе города Угледар и села Никольское ДНР было уничтожено до 50 украинских военных. 

Накануне, 1 декабря, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Курдюмовка в ДНР. До этого в республике также были освобождены населенные пункты Андреевка, Белогоровка и Перше Травня. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS в ДНР

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных