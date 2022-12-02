Минобороны: российские военные сбили два украинских самолета в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации на Украине от 2 декабря.
«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет Су-25», — говорится в публикации.
Кроме того, в ведомстве напомнили о взятии под контроль российскими войсками села Курдюмовка в ДНР. В результате наступления ВС РФ противник потерял более 60 военнослужащих.
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались продвинуться на трех направлениях. На купянском направлении украинские войска хотели атаковать российские позиции из района населенного пункта Котляровка Харьковской области. В результате было уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ.
На краснолиманском направлении российские военные пресекли атаку ВСУ в районе Червонопоповки ЛНР. Противник потерял убитыми и ранеными более 100 военнослужащих. На южнодонецком направлении в районе города Угледар и села Никольское ДНР было уничтожено до 50 украинских военных.
Накануне, 1 декабря, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Курдюмовка в ДНР. До этого в республике также были освобождены населенные пункты Андреевка, Белогоровка и Перше Травня.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса