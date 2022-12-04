Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
В ходе оперативных мероприятий в Херсонской области задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на новых территориях, заявил в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, в Херсонской области «полным ходом» идет зачистка населенных пунктов от «украинских преступных элементов». В мероприятиях в том числе участвуют, как уточнил Кадыров, заместитель начальника Управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев, командир полка «Север» Хасмагомед Магомадов, командир батальона «Юг» Сайди Лорсанкаев и другие бойцы спецподразделений.
«В ходе оперативных мероприятий удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и различные виды взрывчатых веществ. Также задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях», — написал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что командование спецподразделений получило от задержанных «ценную информацию». Данные в ближайшее время планируют использовать «против украинских националистов».
В конце ноября с Кадыровым встретился президент России Владимир Путин, стороны обсудили в том числе работу чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации на Украине. В начале октября в Кремле заявили, что Кадыров, а также жители республики сыграли большую роль в проведении СВО.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины. 15 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о том, чтобы перестать считать Херсон административным центром Херсонской области после отвода российских войск, не принималось.