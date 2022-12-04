Курский губернатор сообщил об обстреле Украиной села Гуево
Вооруженные силы Украины в воскресенье обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.
По словам Старовойта, на приграничных территориях района все еще слышны звуки выстрелов, власти просят сохранять спокойствие и поясняют, что огонь по выявленным на сопредельной территории целям ведут российские военные.
После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. 20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Аналогичное решение приняли власти Белгородской области.
На этой неделе Старовойт сообщил о планах внедрить смс-оповещение в случае чрезвычайной ситуации в приграничных районах.
«На сегодняшний момент у нас развернута региональная система оповещения, муниципальная система оповещения еще не доведена до рабочего состояния. Рассылку смс мы сейчас также отрабатываем с операторами, я думаю, это на сегодняшний момент также может быть введено в эксплуатацию», — говорил Старовойт.
На модернизацию системы оповещения необходимо свыше 1 млрд руб., добавил он.