В ЛНР заявили об эвакуации половины жителей Кременной

В конце октября полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что российские войска нанесли сокрушительный удар по наемническим подразделениям ВСУ, атаковавшим в районе городов Кременная и Сватово. В сентябре о попытке ВСУ прорваться в Кременную говорил глава ДНР Денис Пушилин. На севере республики украинские войска осуществляют попытки прорыва обороны, однако ее линия устойчива, говорил в середине ноября Мирошник. В том же месяце в результате обстрела Кременной пострадали шесть человек, сообщил офицер народной милиции республики Андрей Марочко.