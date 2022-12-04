В ЛНР заявили об эвакуации половины жителей Кременной
Более половины жителей города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) эвакуировались в связи с постоянными обстрелами со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«От города Кременная до линии фронта — не больше 6-7 км. Артиллерийская канонада звучит почти круглосуточно. Сегодня обстрелы были по центру города из артиллерии 155 мм. Минометные и гранатометные обстрелы даже не попадают в статистику, но прилетают», — сказал Мирошник.
По его словам, ранее в городе проживали около 18 000 человек, больше половины жителей уехали. Органы власти и службы продолжают работу по усеченному графику и в сокращенном составе, это связано с обстрелами и отсутствием электроэнергии и связи, добавил Мирошник.
Он рассказал, что газ в Кременную подается «более-менее стабильно», воду люди получают по графику, а интернета и мобильной связи нет.
«Электроэнергия в большинстве домов Кременной за последний месяц была всего несколько дней. Из-за этого воспользоваться газом для обогрева не у всех выходит. Большинство отопительных котлов на электрическом поджиге и управлении», — сказал бывший посол ЛНР, добавив, что людям в городе не хватает лекарств, недостаточно и самих аптек.
В конце октября полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что российские войска нанесли сокрушительный удар по наемническим подразделениям ВСУ, атаковавшим в районе городов Кременная и Сватово. В сентябре о попытке ВСУ прорваться в Кременную говорил глава ДНР Денис Пушилин. На севере республики украинские войска осуществляют попытки прорыва обороны, однако ее линия устойчива, говорил в середине ноября Мирошник. В том же месяце в результате обстрела Кременной пострадали шесть человек, сообщил офицер народной милиции республики Андрей Марочко.