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В ЛНР заявили об эвакуации половины жителей Кременной

Ведомости

Более половины жителей города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) эвакуировались в связи с постоянными обстрелами со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«От города Кременная до линии фронта — не больше 6-7 км. Артиллерийская канонада звучит почти круглосуточно. Сегодня обстрелы были по центру города из артиллерии 155 мм. Минометные и гранатометные обстрелы даже не попадают в статистику, но прилетают», — сказал Мирошник. 

По его словам, ранее в городе проживали около 18 000 человек, больше половины жителей уехали. Органы власти и службы продолжают работу по усеченному графику и в сокращенном составе, это связано с обстрелами и отсутствием электроэнергии и связи, добавил Мирошник. 

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Он рассказал, что газ в Кременную подается «более-менее стабильно», воду люди получают по графику, а интернета и мобильной связи нет.

«Электроэнергия в большинстве домов Кременной за последний месяц была всего несколько дней. Из-за этого воспользоваться газом для обогрева не у всех выходит. Большинство отопительных котлов на электрическом поджиге и управлении», — сказал бывший посол ЛНР, добавив, что людям в городе не хватает лекарств, недостаточно и самих аптек.  

В конце октября полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что российские войска нанесли сокрушительный удар по наемническим подразделениям ВСУ, атаковавшим в районе городов Кременная и Сватово. В сентябре о попытке ВСУ прорваться в Кременную говорил глава ДНР Денис Пушилин. На севере республики украинские войска осуществляют попытки прорыва обороны, однако ее линия устойчива, говорил в середине ноября Мирошник. В том же месяце в результате обстрела Кременной пострадали шесть человек, сообщил офицер народной милиции республики Андрей Марочко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных