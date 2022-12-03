В Запорожской области опровергли сообщения о мобилизации в регионе

Власти Запорожской области 2 декабря уже опровергали информацию о том, что вооруженные силы Украины якобы захватили город Пологи и что в регионе нет воды и электричества. В середине ноября Балицкий говорил, что причин для эвакуации людей из Запорожской области нет.