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В Запорожской области опровергли сообщения о мобилизации в регионе

Ведомости

Данные о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы, являются дезинформацией, которую распространяет «киевская пропаганда», заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. 

«В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ четко регламентирует этот вопрос», — написал Балицкий.

Чиновник при этом подчеркнул, что желающие участвовать в спецоперации могут вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова. Повестки же он призвал «смело выбрасывать в мусор» и сообщать правоохранителям об их распространителях.

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Балицкий также назвал слухами информацию об оставлении российской армией города Пологи и подготовке эвакуации из Васильевки. «Это намеренная ложь, цель которой – посеять панику. На самом деле наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ», — заявил глава региона.

Власти Запорожской области 2 декабря уже опровергали информацию о том, что вооруженные силы Украины якобы захватили город Пологи и что в регионе нет воды и электричества. В середине ноября Балицкий говорил, что причин для эвакуации людей из Запорожской области нет.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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