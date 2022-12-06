Путин поручил создать учреждения по борьбе с коррупцией на новых территориях

18 октября глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что ведомству потребуется набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г. и еще 8000 работников в 2026 г. «У нас огромный некомплект. 90 000 личного состава. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», — сказал он.