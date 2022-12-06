Путин поручил создать учреждения по борьбе с коррупцией на новых территориях
Президент России Владимир Путин поручил создать учреждения по профилактике коррупции на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях до июня 2023 г. Такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вместе с тем к этому же сроку должны быть назначены должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных правонарушений, и сформированы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов. Врио губернаторов регионов поручено создать комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
5 октября Следственный комитет России приступил к созданию следственных органов на новых территориях страны. В начале августа СК сформировал в Донецке следственное управление. В его состав вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины.
18 октября глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что ведомству потребуется набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г. и еще 8000 работников в 2026 г. «У нас огромный некомплект. 90 000 личного состава. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», — сказал он.
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