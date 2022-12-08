Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка в Яковлевском округе
Под обстрел со стороны украинских военных попал поселок в Яковлевском городском округе, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации пострадавших среди мирного населения нет. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже работают на месте для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается всеми оперативными службами», — написал он.
6 декабря глава региона сообщил об обстреле села Бутырка. В результате произошедшего никто не пострадал. Зафиксированы повреждения в четырех частных домовладениях: выбиты окна и посечены заборы.
Гладков ранее сообщил о формировании отрядов территориальной обороны. По его словам, в них могут войти те, кто «по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
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