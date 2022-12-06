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В Белгородской области сообщили об обстреле села Бутырки

Ведомости

Село Бутырки Валуйского городского округа в Белгородской области попало под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате произошедшего никто не пострадал.

«В Валуйском городском округе было обстреляно село Бутырки. Пострадавших нет. Есть повреждения в 4 частных домовладениях: выбиты окна и посечены заборы», — сказано в сообщении.

Ранее сегодня Гладков сообщил о формировании отрядов территориальной обороны. По его словам, в него могут войти те, кто «по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи». 

19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Помимо этого, в настоящее время в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Гладков продлил его сегодня до 21 декабря. На тот же срок было продлено и постановление о запрете запуска петард и фейерверков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных