В Белгородской области сообщили об обстреле села Бутырки
Село Бутырки Валуйского городского округа в Белгородской области попало под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате произошедшего никто не пострадал.
«В Валуйском городском округе было обстреляно село Бутырки. Пострадавших нет. Есть повреждения в 4 частных домовладениях: выбиты окна и посечены заборы», — сказано в сообщении.
Ранее сегодня Гладков сообщил о формировании отрядов территориальной обороны. По его словам, в него могут войти те, кто «по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого, в настоящее время в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Гладков продлил его сегодня до 21 декабря. На тот же срок было продлено и постановление о запрете запуска петард и фейерверков.
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