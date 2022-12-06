«Желтый» уровень опасности продлили в Белгородской области до 21 декабря
Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 21 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«До 21 декабря на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — сказано в сообщении губернатора.
Ранее сегодня Гладков сообщил о формировании отрядов территориальной обороны. По его словам, в него могут войти те, кто «по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Ранее сегодня высокий («желтый») уровень террористической опасности продлили в Курской области и в Крыму. Данная мера в регионах будет действовать до 21 и 22 декабря соответственно.
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