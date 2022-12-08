Боррель: запасы оружия ЕС для поставок Украине истощаются
Запасы оружия, которое Евросоюз поставляет Киеву, истощаются, поскольку финансирование европейского ВПК (Военно-промышленный комплекс) годами не обеспечивалось на должном уровне. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», – сказал он.
Вместе с тем ситуация улучшается, подчеркнул Боррель: по итогам прошлого года страны ЕС увеличили оборонные расходы на 6% – до 214 млрд евро. Суммарные расходы на оборону должны увеличиться на 30% к 2025 г., подчеркнул он.
В ноябре CNN сообщил о том, что у США заканчиваются некоторые системы вооружения и боеприпасы, которые направлялись на Украину в рамках военной помощи. В частности речь идет о 55-мм артиллерийских боеприпасах и зенитных ракетах Stinger.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.
Военная помощь западных стран Украине в общей сложности превысила $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине.
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