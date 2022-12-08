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Боррель: запасы оружия ЕС для поставок Украине истощаются

Ведомости

Запасы оружия, которое Евросоюз поставляет Киеву, истощаются, поскольку финансирование европейского ВПК (Военно-промышленный комплекс) годами не обеспечивалось на должном уровне. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», – сказал он.

Вместе с тем ситуация улучшается, подчеркнул Боррель: по итогам прошлого года страны ЕС увеличили оборонные расходы на 6% – до 214 млрд евро. Суммарные расходы на оборону должны увеличиться на 30% к 2025 г., подчеркнул он.

В ноябре CNN сообщил о том, что у США заканчиваются некоторые системы вооружения и боеприпасы, которые направлялись на Украину в рамках военной помощи. В частности речь идет о 55-мм артиллерийских боеприпасах и зенитных ракетах Stinger. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. 

Военная помощь западных стран Украине в общей сложности превысила $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных