Москалькова назвала обмен Бута и Грайнер новогодним подарком
Обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута в Абу-Даби можно считать новогодним подарком. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в разговоре с ТАСС.
«Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком», — сказала она.
Москалькова отметила, что Бут стал «жертвой американских инсинуаций». По ее словам, чувство радости от результатов переговоров Москвы и Вашингтона по обмену «переполняет всех».
8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, информацию подтвердили в МИД РФ. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников добавил, что перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.
В МИДе также указали на непростые переговоры с американской стороной. Российское ведомство заявило, что Вашингтон долго отказывался включать Бута в схему обмена, однако Москва «продолжала активную работу по вызволению» россиянина. Президент США Джо Байден в свою очередь также отметил «напряженность» переговоров.
В августе стало известно, что Вашингтон направил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.
4 августа Химкинский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.
Пол Уилан в схему обмена не попал. Брат заключенного Дэвид Уилан сообщил, что американские власти заранее уведомили об этом семью, передает ТАСС. По его словам, близкие Уилана разочарованы этим решением. В то же время Байден заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Москвой по освобождению Уилана.
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