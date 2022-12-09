Эрдоган сообщил о планах созвониться с Путиным и Зеленским

До этого Путин и Эрдоган 18 ноября провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы экономического сотрудничества и урегулирования кризиса на Украине. В частности, президент Турции поблагодарил российского президента за «конструктивную позицию» и продление участия в зерновой сделке на прежних условиях. Эрдоган также вновь выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной. Помимо этого, Эрдоган и Путин обсудили вопросы, связанные с созданием газового хаба в Турции.