Эрдоган сообщил о планах созвониться с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 11 декабря, пишут «РИА Новости». Турецкий президент также намерен созвониться с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«У меня будут телефонные переговоры с господином Путиным в воскресенье. Точно также с господином Зеленским»,- заявил Эрдоган во время выступления на форуме TRT World, который проходит в Турции 9-10 декабря.
До этого Путин и Эрдоган 18 ноября провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы экономического сотрудничества и урегулирования кризиса на Украине. В частности, президент Турции поблагодарил российского президента за «конструктивную позицию» и продление участия в зерновой сделке на прежних условиях. Эрдоган также вновь выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной. Помимо этого, Эрдоган и Путин обсудили вопросы, связанные с созданием газового хаба в Турции.
19 октября Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсудили развитие ситуации на Украине. В частности, турецкий президент предложил урегулировать конфликт с Россией мирным путем, начав переговоры.
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