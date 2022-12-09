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Эрдоган сообщил о планах созвониться с Путиным и Зеленским

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 11 декабря, пишут «РИА Новости». Турецкий президент также намерен созвониться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«У меня будут телефонные переговоры с господином Путиным в воскресенье. Точно также с господином Зеленским»,- заявил Эрдоган во время выступления на форуме TRT World, который проходит в Турции 9-10 декабря.

До этого Путин и Эрдоган 18 ноября провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы экономического сотрудничества и урегулирования кризиса на Украине. В частности, президент Турции поблагодарил российского президента за «конструктивную позицию» и продление участия в зерновой сделке на прежних условиях. Эрдоган также вновь выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной. Помимо этого, Эрдоган и Путин обсудили вопросы, связанные с созданием газового хаба в Турции.

19 октября Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсудили развитие ситуации на Украине. В частности, турецкий президент предложил урегулировать конфликт с Россией мирным путем, начав переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных