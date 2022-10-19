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Политика

Эрдоган предложил Зеленскому урегулировать конфликт на Украине с помощью переговоров

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили развитие ситуации на Украине. В частности, турецкий лидер предложил урегулировать конфликт с Россией мирным путем, начав переговоры, передает канцелярия турецкого лидера.

«В ходе переговоров Эрдоган заявил, что дипломатическое решение конфликта должно быть сохранено при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой вклад в прекращение войны путем переговоров», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина отвергает любые предложения о переговорах с Россией, а также использует террористические методы и диверсии на объектах жизнеобеспечения.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина с Зеленским. По его словам, предложение Эрдогана по организации их переговоров в своей стране остается в силе.

4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин, однако украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных