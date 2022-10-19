Эрдоган предложил Зеленскому урегулировать конфликт на Украине с помощью переговоров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили развитие ситуации на Украине. В частности, турецкий лидер предложил урегулировать конфликт с Россией мирным путем, начав переговоры, передает канцелярия турецкого лидера.
«В ходе переговоров Эрдоган заявил, что дипломатическое решение конфликта должно быть сохранено при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой вклад в прекращение войны путем переговоров», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина отвергает любые предложения о переговорах с Россией, а также использует террористические методы и диверсии на объектах жизнеобеспечения.
Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина с Зеленским. По его словам, предложение Эрдогана по организации их переговоров в своей стране остается в силе.
4 октября Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин, однако украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой.
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