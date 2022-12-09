Путин заявил об отсутствии причин для новой мобилизации
Нет никаких факторов, которые могли бы стать причиной начала новой частичной мобилизации в России, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.
«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — сказал он журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Глава государства также пояснил, что значит его фраза о «длительном процессе СВО». «Я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идет своим чередом. Там все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем там сегодня нет. А вот процесс урегулирования в целом, наверное, будет непростым и потребует определенного времени», — добавил он.
Ранее, говоря о новой возможной волне мобилизации, глава государства подчеркивал, что разговоры об этом не имеют смысла, необходимости для страны и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что данный документ не нужен. По его словам, такое заключение сделало государственное правовое управление администрации президента.