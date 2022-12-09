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Путин заявил об отсутствии причин для новой мобилизации

Ведомости

Нет никаких факторов, которые могли бы стать причиной начала новой частичной мобилизации в России, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — сказал он журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Глава государства также пояснил, что значит его фраза о «длительном процессе СВО». «Я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идет своим чередом. Там все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем там сегодня нет. А вот процесс урегулирования в целом, наверное, будет непростым и потребует определенного времени», — добавил он.

Ранее, говоря о новой возможной волне мобилизации, глава государства подчеркивал, что разговоры об этом не имеют смысла, необходимости для страны и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что данный документ не нужен. По его словам, такое заключение сделало государственное правовое управление администрации президента.

Ранее по теме: Путин назвал разговоры о дополнительной мобилизации бессмысленными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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