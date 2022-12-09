Путин заявил об отсутствии причин для новой мобилизации

Глава государства также пояснил, что значит его фраза о «длительном процессе СВО». «Я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идет своим чередом. Там все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем там сегодня нет. А вот процесс урегулирования в целом, наверное, будет непростым и потребует определенного времени», — добавил он.