МИД РФ вызвал посла Канады в Москве

Второй раз, по словам самого дипломата, из-за пресс-релиза о голодоморе на Украине, который был также распространен дипмиссией. В нем говорилось, что еще в 2010 г. концепция «голодомора как геноцида украинцев» была отвергнута как ложная и антинаучная Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), признавшей гибель миллионов людей в тот исторический период в Белоруссии, Казахстане, Молдове, России и на Украине.