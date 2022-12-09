МИД РФ вызвал посла Канады в Москве
Министерство иностранных дел России вызвало посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
В заявлении говорится, что вызов дипломата связан с участившимися «безосновательными вызовами» в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олега Степанова.
«С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, идет ли речь о продвигаемых Оттавой «нетрадиционных ценностях» или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики», — отметили в МИД.
Степанова дважды вызывали в внешнеполитическое ведомство Канады — 28 ноября и 5 декабря. Первый раз это произошло после того, как российская дипмиссия опубликовала в своем Twitter публикацию с изображением перечеркнутого ЛГБТ-флага и комментарием «Это все о семье. Семья – это мужчина и женщина и дети». В канадском правительстве сочли подобные заявления атакой на ценности страны.
Второй раз, по словам самого дипломата, из-за пресс-релиза о голодоморе на Украине, который был также распространен дипмиссией. В нем говорилось, что еще в 2010 г. концепция «голодомора как геноцида украинцев» была отвергнута как ложная и антинаучная Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), признавшей гибель миллионов людей в тот исторический период в Белоруссии, Казахстане, Молдове, России и на Украине.