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МИД РФ вызвал посла Канады в Москве

Ведомости

Министерство иностранных дел России вызвало посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр, следует из заявления внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что вызов дипломата связан с участившимися «безосновательными вызовами» в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олега Степанова.

«С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, идет ли речь о продвигаемых Оттавой «нетрадиционных ценностях» или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики», — отметили в МИД.

Степанова дважды вызывали в внешнеполитическое ведомство Канады — 28 ноября и 5 декабря. Первый раз это произошло после того, как российская дипмиссия опубликовала в своем Twitter публикацию с изображением перечеркнутого ЛГБТ-флага и комментарием «Это все о семье. Семья – это мужчина и женщина и дети». В канадском правительстве сочли подобные заявления атакой на ценности страны.

Второй раз, по словам самого дипломата, из-за пресс-релиза о голодоморе на Украине, который был также распространен дипмиссией. В нем говорилось, что еще в 2010 г. концепция «голодомора как геноцида украинцев» была отвергнута как ложная и антинаучная Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), признавшей гибель миллионов людей в тот исторический период в Белоруссии, Казахстане, Молдове, России и на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных