В МИД Канады вызвали российского посла Степанова

25 ноября посольство опубликовало твит с изображением перечеркнутого ЛГБТ-флага и комментарием «Это все о семье. Семья – это мужчина и женщина и дети». 24 ноября Госдума приняла закон о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.