В МИД Канады вызвали российского посла Степанова
Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил о вызове в МИД страны, об этом он сказал в комментарии «РИА Новости».
«Приглашают в 15:30 (23:30 мск)», – сказал он.
Ранее канадская газета The National Post сообщила, что посла вызвали в связи с публикациями дипмиссии в Twitter, которые были расценены как гомофобные. В МИДе страны сочли их «анти-ЛГБТ пропагандой», являющейся атакой на канадские ценности.
14 ноября МИД России запретил въезд в страну 100 гражданам Канады, непосредственно вовлеченным в «формирование агрессивного антироссийского курса». Ограничения коснулись, в частности, актеров Джима Керри и Кэтрин Винник, внука пособника нацистов Степана Бандеры Стефана Бандеры, а также ряда журналистов из компаний CBC, Global News, The Globe and Mail, CTV и др.
В конце октября Канада расширила список санкций против российских физических и юридических лиц, включив в него 35 физических и шесть юридических лиц. Санкции также коснулись, в частности, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, министра энергетики Николая Шульгинова, зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова, главы отдела по работе с инвесторами компании Антона Демченко, официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, ректора РАНХиГС Владимира Мау.
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