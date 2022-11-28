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В МИД Канады вызвали российского посла Степанова

Ведомости

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил о вызове в МИД страны, об этом он сказал в комментарии «РИА Новости».

«Приглашают в 15:30 (23:30 мск)», – сказал он.

Ранее канадская газета The National Post сообщила, что посла вызвали в связи с публикациями дипмиссии в Twitter, которые были расценены как гомофобные. В МИДе страны сочли их «анти-ЛГБТ пропагандой», являющейся атакой на канадские ценности.

25 ноября посольство опубликовало твит с изображением перечеркнутого ЛГБТ-флага и комментарием «Это все о семье. Семья – это мужчина и женщина и дети». 24 ноября Госдума приняла закон о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.

14 ноября МИД России запретил въезд в страну 100 гражданам Канады, непосредственно вовлеченным в «формирование агрессивного антироссийского курса». Ограничения коснулись, в частности, актеров Джима Керри и Кэтрин Винник, внука пособника нацистов Степана Бандеры Стефана Бандеры, а также ряда журналистов из компаний CBC, Global News, The Globe and Mail, CTV и др.

В конце октября Канада расширила список санкций против российских физических и юридических лиц, включив в него 35 физических и шесть юридических лиц. Санкции также коснулись, в частности, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, министра энергетики Николая Шульгинова, зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова, главы отдела по работе с инвесторами компании Антона Демченко, официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, ректора РАНХиГС Владимира Мау.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных