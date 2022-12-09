В Белгородской области сообщили об обстреле хутора Панков

Гладков ранее сообщил о формировании отрядов территориальной обороны. По его словам, в них могут войти те, кто «по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».