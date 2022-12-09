В Белгородской области сообщили об обстреле хутора Панков
Под обстрелом в Белгородской области оказался хутор Панков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
«При обстреле хутора Панков пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения — снарядом пробита крыша и хозпостройки. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории», — сказано в сообщении.
Гладков ранее сообщил о формировании отрядов территориальной обороны. По его словам, в них могут войти те, кто «по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого, в настоящее время в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Гладков продлил его сегодня до 21 декабря. На тот же срок было продлено и постановление о запрете запуска петард и фейерверков.