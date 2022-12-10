Володин: Франции и Германии придется выплатить компенсации жителям Донбасса

Спикер Госдумы напомнил о заявлении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об этих документах. На этой неделе в интервью газете Die Zeit она сообщила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время».