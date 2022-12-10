Володин: Франции и Германии придется выплатить компенсации жителям Донбасса
Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса, поскольку сложившаяся ситуация на Украине является следствием «лживой политики» этих европейских государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил о подписании главами МИД двух стран документа «между законной украинской властью и оппозицией», после чего произошел госпереворот в Киеве и «геноцид 6-миллионного населения Донбасса». Затем, указал Володин, Париж и Берлин участвовали в заключении минских соглашений.
Спикер Госдумы напомнил о заявлении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об этих документах. На этой неделе в интервью газете Die Zeit она сообщила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время».
«Заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, — это не только потеря доверия, но и преступление, за которое подписанты минских договоренностей — Меркель, Олланд и Порошенко — должны ответить», — написал спикер Госдумы.
По его словам, после признания экс-канцлера Германия и Франция «несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине». «Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба», — написал Володин.
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.
Минский комплекс мер предполагал прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна была стать децентрализация власти на Украине с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Однако минские соглашения так и не были выполнены.
Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель о минских соглашениях неожиданным и разочаровывающим. По его словам, немецкая сторона всегда поддерживала Украину, однако казалось также, что Берлин искренне стремился к урегулированию на принципах, которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса.