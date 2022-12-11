Эрдоган предложил работать над новым экспортом в рамках зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил начать работу над экспортом продуктов и других товаров в рамках зерновой сделки. Об этом «РИА Новости» сообщили в канцелярии Эрдогана.
«В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом», — сообщили агентству.
Турецкий президент указал, что нуждающимся странам удалось поставить более 13 млн т зерна. Эрдоган заявил, что теперь можно работать над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.
На этой неделе Россия и Турция подтвердили пакетный характер договоренностей в рамках зерновой сделки в ходе прошедших 8-9 декабря в Стамбуле консультаций замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина и замминистра иностранных дел Турции Седата Онала.