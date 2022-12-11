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Политика

Эрдоган предложил работать над новым экспортом в рамках зерновой сделки

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил начать работу над экспортом продуктов и других товаров в рамках зерновой сделки. Об этом «РИА Новости» сообщили в канцелярии Эрдогана.

«В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом», — сообщили агентству.

Турецкий президент указал, что нуждающимся странам удалось поставить более 13 млн т зерна. Эрдоган заявил, что теперь можно работать над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора.

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22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.

17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.

На этой неделе Россия и Турция подтвердили пакетный характер договоренностей в рамках зерновой сделки в ходе прошедших 8-9 декабря в Стамбуле консультаций замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина и замминистра иностранных дел Турции Седата Онала. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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