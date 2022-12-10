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МИД России и Турции подтвердили пакетный характер зерновой сделки

Ведомости

Россия и Турция подтвердили пакетный характер договоренностей в рамках зерновой сделки в ходе прошедших 8-9 декабря в Стамбуле консультаций замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина и замминистра иностранных дел Турции Седата Онала. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД РФ.  

«Состоялся развёрнутый обмен мнениями по международным и региональным сюжетам, входящим в повестку ГА и СБ ООН. Был подтверждён «пакетный» характер договорённостей – «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и Меморандума Россия-ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки», – говорится в сообщении министерства.  

Также во время своего визита Вершинин посетил размещенный в Стамбуле Совместный координационный центр (СКЦ), обеспечивающий вывоз украинского продовольствия морским путем.

«С российской стороны подчёркивалась важность чёткого соблюдения согласованных правил работы СКЦ на основе принципа консенсуса, недопустимость злоупотреблений морским гуманитарным коридором, в том числе его использования в военных целях», – добавили в МИД.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.

17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных