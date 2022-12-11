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Bloomberg: через проливы в Турции начали пропускать танкеры с нефтью

Ведомости

Турция начала пропускать через свои проливы танкеры с нефтью, которые ранее оказались заблокированы, поскольку Анкара настаивала на предоставлении писем о страховке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя из сферы судоходства.

Очередь танкеров, как пишет агентство, начала сокращаться: в воскресенье через через проливы Босфор и Дарданеллы прохода ожидали 19 танкеров, тогда как днем ранее их было 27. 

«Пробка росла, останавливая миллионы баррелей, в основном, казахстанской нефти, потому что санкции G7 в отношении России породили сомнения в том, что нефтяные танкеры будут застрахованы от рисков столкновения и разливов», — говорится в публикации.

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8 декабря FT со ссылкой на западных чиновников сообщила, что потолок цен не мог стать причиной скопления нефтяных танкеров у берегов Турции, поскольку, по данным источников, «из примерно 20 танкеров» все, кроме одного, везут нефть из Казахстана. Собеседники издания также отметили, что очередь образовалась из-за требований Анкары по страховке. 

8 декабря в Турции сообщили, что страховые компании отказываются выдавать письма о страховке для прохода через черноморские проливы танкеров с нефтью, однако Анкара продолжит требовать эти документы. 

По данным Bloomberg, в субботу Турция разослала страховщикам образец письма, которое она готова принять в качестве доказательства покрытия. По словам собеседника агентства, документ был похож на версии, которые уже были представлены турецким властям. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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