Bloomberg: через проливы в Турции начали пропускать танкеры с нефтью

8 декабря FT со ссылкой на западных чиновников сообщила, что потолок цен не мог стать причиной скопления нефтяных танкеров у берегов Турции, поскольку, по данным источников, «из примерно 20 танкеров» все, кроме одного, везут нефть из Казахстана. Собеседники издания также отметили, что очередь образовалась из-за требований Анкары по страховке.