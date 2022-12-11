Bloomberg: через проливы в Турции начали пропускать танкеры с нефтью
Турция начала пропускать через свои проливы танкеры с нефтью, которые ранее оказались заблокированы, поскольку Анкара настаивала на предоставлении писем о страховке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя из сферы судоходства.
Очередь танкеров, как пишет агентство, начала сокращаться: в воскресенье через через проливы Босфор и Дарданеллы прохода ожидали 19 танкеров, тогда как днем ранее их было 27.
«Пробка росла, останавливая миллионы баррелей, в основном, казахстанской нефти, потому что санкции G7 в отношении России породили сомнения в том, что нефтяные танкеры будут застрахованы от рисков столкновения и разливов», — говорится в публикации.
8 декабря FT со ссылкой на западных чиновников сообщила, что потолок цен не мог стать причиной скопления нефтяных танкеров у берегов Турции, поскольку, по данным источников, «из примерно 20 танкеров» все, кроме одного, везут нефть из Казахстана. Собеседники издания также отметили, что очередь образовалась из-за требований Анкары по страховке.
8 декабря в Турции сообщили, что страховые компании отказываются выдавать письма о страховке для прохода через черноморские проливы танкеров с нефтью, однако Анкара продолжит требовать эти документы.
По данным Bloomberg, в субботу Турция разослала страховщикам образец письма, которое она готова принять в качестве доказательства покрытия. По словам собеседника агентства, документ был похож на версии, которые уже были представлены турецким властям.