Курские власти заявили о подготовке народных дружин на площадках ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале ноября подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. Он заявил, что сам будет финансировать эти центры подготовки, поддержки из федерального и регионального бюджетов ЧВК не потребуется. По мнению бизнесмена, местные жители лучше знают свои территории и способны бороться с диверсионно-разведывательными группами и «принять на себя первый удар в случае необходимости».