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Курские власти заявили о подготовке народных дружин на площадках ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Участники добровольных народных дружин в Курской области будут проходить подготовку на площадках ЧВК «Вагнер», заявил в интервью телеканалу Совета Федерации РФ губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, сами жители еще в начале спецоперации выступили с инициативой оказать помощь приграничному региону в патрулировании и охране объектов критической инфраструктуры. В результате в народные добровольные дружины удалось набрать более 2000 человек.

Среди таких людей — бывшие военнослужащие, в том числе те, кто прошел горячие точки, но по тем или иным причинам не смогли убыть в зону спецоперации, пояснил Старовойт.

«Сейчас ситуация складывается таким образом, что уровень угрозы нарастает, принято решение расширить полномочия этих дружин с тем, чтобы эти же людьми могли оказывать помощь в тушении пожаров, помощь при ликвидации последствий природных катаклизмов. Ну и, конечно, эта дружина могла бы быть костяком сил территориальной обороны в случае (если это, не дай бог, произойдет) введения военного положения», — рассказал губернатор.

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Он также уточнил, что инструктаж добровольцев проходит под руководством военнослужащих Росгвардии, МВД и Минобороны. «Также мы договорились, что на площадке ЧВК "Вагнер" проходят подготовку ребята, а всего их, мы предполагаем, будет порядка 6000 человек»,— сказал губернатор.

Участникам дружин будут выплачивать денежные компенсации, но деньги Старовойт называет «небольшими» — от 15 000 руб. в зависимости от поставленных задач.  

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале ноября подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. Он заявил, что сам будет финансировать эти центры подготовки, поддержки из федерального и регионального бюджетов ЧВК не потребуется. По мнению бизнесмена, местные жители лучше знают свои территории и способны бороться с диверсионно-разведывательными группами и «принять на себя первый удар в случае необходимости». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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