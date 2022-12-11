Курские власти заявили о подготовке народных дружин на площадках ЧВК «Вагнер»
Участники добровольных народных дружин в Курской области будут проходить подготовку на площадках ЧВК «Вагнер», заявил в интервью телеканалу Совета Федерации РФ губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, сами жители еще в начале спецоперации выступили с инициативой оказать помощь приграничному региону в патрулировании и охране объектов критической инфраструктуры. В результате в народные добровольные дружины удалось набрать более 2000 человек.
Среди таких людей — бывшие военнослужащие, в том числе те, кто прошел горячие точки, но по тем или иным причинам не смогли убыть в зону спецоперации, пояснил Старовойт.
«Сейчас ситуация складывается таким образом, что уровень угрозы нарастает, принято решение расширить полномочия этих дружин с тем, чтобы эти же людьми могли оказывать помощь в тушении пожаров, помощь при ликвидации последствий природных катаклизмов. Ну и, конечно, эта дружина могла бы быть костяком сил территориальной обороны в случае (если это, не дай бог, произойдет) введения военного положения», — рассказал губернатор.
Он также уточнил, что инструктаж добровольцев проходит под руководством военнослужащих Росгвардии, МВД и Минобороны. «Также мы договорились, что на площадке ЧВК "Вагнер" проходят подготовку ребята, а всего их, мы предполагаем, будет порядка 6000 человек»,— сказал губернатор.
Участникам дружин будут выплачивать денежные компенсации, но деньги Старовойт называет «небольшими» — от 15 000 руб. в зависимости от поставленных задач.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале ноября подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. Он заявил, что сам будет финансировать эти центры подготовки, поддержки из федерального и регионального бюджетов ЧВК не потребуется. По мнению бизнесмена, местные жители лучше знают свои территории и способны бороться с диверсионно-разведывательными группами и «принять на себя первый удар в случае необходимости».