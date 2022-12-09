В Госдуме разъяснили статус отрядов теробороны в Белгородской области
«Это народные дружинники, то есть добровольные формирования граждан. Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии», — заявил Картаполов.
Он добавил, что отряды теробороны будут решать задачи по линии Минобороны РФ. При этом, уточнил депутат, входящие в состав батальонов самообороны считаются гражданскими лицами.
6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании отрядов теробороны в регионе. По его словам, с такой инициативой к нему обращалось большое количество жителей области с первых дней проведения спецоперации на Украине. Гладков пояснил, что в батальоны могут вступить те, по состоянию здоровья или из-за возраста не могут отправиться в зону боевых действий на Украину.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Ранее его продлили до 21 декабря. Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.
В качестве одной из мер безопасности в Белгородской области также начали строить засечную черту на границе с Украиной. По словам Гладкова, в регионе с апреля проводятся работы по укреплению рубежей. 6 декабря он уточнил, что работа идет по графику.
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