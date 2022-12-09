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В Госдуме разъяснили статус отрядов теробороны в Белгородской области

Ведомости

Отряды территориальной обороны, сформированные в Белгородской области, имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин. Об этом сообщил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это народные дружинники, то есть добровольные формирования граждан. Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии», — заявил Картаполов.

Он добавил, что отряды теробороны будут решать задачи по линии Минобороны РФ. При этом, уточнил депутат, входящие в состав батальонов самообороны считаются гражданскими лицами.

6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании отрядов теробороны в регионе. По его словам, с такой инициативой к нему обращалось большое количество жителей области с первых дней проведения спецоперации на Украине. Гладков пояснил, что в батальоны могут вступить те, по состоянию здоровья или из-за возраста не могут отправиться в зону боевых действий на Украину.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Ранее его продлили до 21 декабря. Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

В качестве одной из мер безопасности в Белгородской области также начали строить засечную черту на границе с Украиной. По словам Гладкова, в регионе с апреля проводятся работы по укреплению рубежей. 6 декабря он уточнил, что работа идет по графику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных