В Госдуме разъяснили статус отрядов теробороны в Белгородской области

6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании отрядов теробороны в регионе. По его словам, с такой инициативой к нему обращалось большое количество жителей области с первых дней проведения спецоперации на Украине. Гладков пояснил, что в батальоны могут вступить те, по состоянию здоровья или из-за возраста не могут отправиться в зону боевых действий на Украину.