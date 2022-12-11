Вучич проведет заседание Совбеза из-за угроз премьера Косова силой убрать баррикады
Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности страны в 19:00 (21:00 мск) в связи с тем, что премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти пообещал применить силу, если баррикады на севере края не будут разобраны. Об этом сообщило «Радио и телевидение Сербии».
«После последних угроз Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами, президент Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности в 19:00», – говорится в сообщении издания.
Ранее Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера, после чего пообещал разобрать их собственными силами. Лидер «Сербского списка» Горан Ракич заявил, что, по его данным, Курти планирует направить на север края отряды РОСУ и другие подразделения.
10 декабря в своем обращении к гражданам Вучич заявил, что Приштина планирует 15 декабря подать заявку на вступление в Евросоюз, что, по его словам, нарушает нормы союза и достигнутые ранее договоренности. Также он обещал 12 декабря направить официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о вводе контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохию.
Косовские сербы начали возводить баррикады после того, как в Приштине был задержан бывший сотрудник МВД Косова Деян Пантич. Позже полиция заблокировала въезд в край через КПП «Ярине» для автомобилей и пешеходов из центральных районов Сербии.
В ночь с 8 на 9 декабря директор канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции заявил, что Сербия рассмотрит возможность возвращения до тысячи сотрудников своих сил безопасности в регион из-за силовых шагов Приштины в населенных этническими сербами районах Косово. Активность косовских силовиков в сербских районах выросла после намерения провести там внеочередные выборы после выхода сербов из институтов власти частично признанного государства.