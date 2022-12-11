Вучич проведет заседание Совбеза из-за угроз премьера Косова силой убрать баррикады

В ночь с 8 на 9 декабря директор канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции заявил, что Сербия рассмотрит возможность возвращения до тысячи сотрудников своих сил безопасности в регион из-за силовых шагов Приштины в населенных этническими сербами районах Косово. Активность косовских силовиков в сербских районах выросла после намерения провести там внеочередные выборы после выхода сербов из институтов власти частично признанного государства.