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Кирби: США не подталкивают Украину проводить операции на территории России

Ведомости

Соединенные Штаты не подталкивают Украину к проведению операций на территории России, поскольку это будет плохо и для украинского народа, и для российского, заявил в интервью телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы определенно не подталкиваем (Украину) и не способствуем украинским операциям внутри России», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Кирби, США помогают Украине только защитить свою территорию и земли, которые были потеряны в ходе вооруженного конфликта.

5 декабря вооруженные силы Украины предприняли попытки атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны, целью противника были самолеты дальней авиации. В ведомстве сообщили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получила обшивка корпуса двух самолетов.

Спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт 7 декабря заявил, что Украина «не обязана ограничивать» действия собственными территориями, а попытки ударов по российским аэродромам являются «законными». Он добавил, что немецкая сторона приняла к сведению сообщения о разрушениях на российских авиабазах и придерживается мнения, что Украина имеет законное право на самозащиту, которое исходит из статьи 51 Устава ООН. В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не поощряют нанесение ударов по территории России и не помогают Украине в этом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных