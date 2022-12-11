Кирби: США не подталкивают Украину проводить операции на территории России

Спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт 7 декабря заявил, что Украина «не обязана ограничивать» действия собственными территориями, а попытки ударов по российским аэродромам являются «законными». Он добавил, что немецкая сторона приняла к сведению сообщения о разрушениях на российских авиабазах и придерживается мнения, что Украина имеет законное право на самозащиту, которое исходит из статьи 51 Устава ООН. В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не поощряют нанесение ударов по территории России и не помогают Украине в этом.