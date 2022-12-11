Кирби: США не подталкивают Украину проводить операции на территории России
Соединенные Штаты не подталкивают Украину к проведению операций на территории России, поскольку это будет плохо и для украинского народа, и для российского, заявил в интервью телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы определенно не подталкиваем (Украину) и не способствуем украинским операциям внутри России», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Кирби, США помогают Украине только защитить свою территорию и земли, которые были потеряны в ходе вооруженного конфликта.
5 декабря вооруженные силы Украины предприняли попытки атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны, целью противника были самолеты дальней авиации. В ведомстве сообщили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получила обшивка корпуса двух самолетов.
Спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт 7 декабря заявил, что Украина «не обязана ограничивать» действия собственными территориями, а попытки ударов по российским аэродромам являются «законными». Он добавил, что немецкая сторона приняла к сведению сообщения о разрушениях на российских авиабазах и придерживается мнения, что Украина имеет законное право на самозащиту, которое исходит из статьи 51 Устава ООН. В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не поощряют нанесение ударов по территории России и не помогают Украине в этом.