Эрдоган пообещал Зеленскому оказать гуманитарную помощь для преодоления зимы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с украинским президентом пообещал, что республика окажет Украине необходимую гуманитарную помощь для преодоления тяжелой зимы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации Эрдогана.
«Президент Эрдоган отметил в разговоре, что [Турция] продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы», – говорится в сообщении.
Лидеры двух стран обсудили последние события, а также Эрдоган высказался за расширение зерновой сделки. В заявлении уточняется, что президент Турции выразил надежду, что в ближайшее время будет решена проблема с Запорожской АЭС.
Ранее днем Эрдоган также провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает «РИА Новости», в ходе этого разговора президент Турции предложил начать работу над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зерновой сделки.Турецкий президент указал, что нуждающимся странам удалось поставить более 13 млн т зерна.
10 декабря Совет Евросоюза согласовал пакет законодательных актов, необходимых для оказания в 2023 г. Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Ожидается, что эта сумма в виде кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в следующем году.