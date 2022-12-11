Газета
Политика

Эрдоган пообещал Зеленскому оказать гуманитарную помощь для преодоления зимы

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с украинским президентом пообещал, что республика окажет Украине необходимую гуманитарную помощь для преодоления тяжелой зимы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации Эрдогана.

«Президент Эрдоган отметил в разговоре, что [Турция] продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы», – говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обсудили последние события, а также Эрдоган высказался за расширение зерновой сделки. В заявлении уточняется, что президент Турции выразил надежду, что в ближайшее время будет решена проблема с Запорожской АЭС.

Ранее днем Эрдоган также провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает «РИА Новости», в ходе этого разговора президент Турции предложил начать работу над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зерновой сделки.Турецкий президент указал, что нуждающимся странам удалось поставить более 13 млн т зерна.

10 декабря Совет Евросоюза согласовал пакет законодательных актов, необходимых для оказания в 2023 г. Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Ожидается, что эта сумма в виде кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в следующем году.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных