Эрдоган пообещал Зеленскому оказать гуманитарную помощь для преодоления зимы

Ранее днем Эрдоган также провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает «РИА Новости», в ходе этого разговора президент Турции предложил начать работу над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зерновой сделки.Турецкий президент указал, что нуждающимся странам удалось поставить более 13 млн т зерна.