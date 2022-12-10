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Совет ЕС согласовал необходимые для выделения помощи Украине документы

Ведомости

Совет Евросоюза согласовал пакет законодательных актов, необходимых для оказания в 2023 г. Украине помощи в размере 18 млрд евро, говорится в сообщении совета.

Принятое советом решение будет передано в Европейский парламент для принятия на следующей неделе. Средства будут выделены в виде кредитов с льготным 10-летним периодом. «Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года», – прокомментировал решение министр финансов Чехии Збынек Станъюра.

24 ноября глава Европарламента Роберта Метсола в Twitter сообщила, что Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. 6 декабря министр финансов Венгрии Михай Варга в ходе открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе сообщил, что страна не поддержала поправки в финансовое законодательство ЕС, которые позволят выделить Украине заявленный пакет помощи. Тогда Станъюра попросил комитет по вопросам экономики и финансов найти альтернативное решение.

18 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Будапешт не станет поддерживать план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Киеву в его нынешнем виде. Венгерский премьер предложил вместо общеевропейского кредита «пропорционально и справедливо» распределить общую сумму, которую планируется выделить Украине, между странами ЕС.

Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных