Совет ЕС согласовал необходимые для выделения помощи Украине документы

24 ноября глава Европарламента Роберта Метсола в Twitter сообщила, что Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. 6 декабря министр финансов Венгрии Михай Варга в ходе открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе сообщил, что страна не поддержала поправки в финансовое законодательство ЕС, которые позволят выделить Украине заявленный пакет помощи. Тогда Станъюра попросил комитет по вопросам экономики и финансов найти альтернативное решение.