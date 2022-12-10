Совет ЕС согласовал необходимые для выделения помощи Украине документы
Совет Евросоюза согласовал пакет законодательных актов, необходимых для оказания в 2023 г. Украине помощи в размере 18 млрд евро, говорится в сообщении совета.
Принятое советом решение будет передано в Европейский парламент для принятия на следующей неделе. Средства будут выделены в виде кредитов с льготным 10-летним периодом. «Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года», – прокомментировал решение министр финансов Чехии Збынек Станъюра.
24 ноября глава Европарламента Роберта Метсола в Twitter сообщила, что Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. 6 декабря министр финансов Венгрии Михай Варга в ходе открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе сообщил, что страна не поддержала поправки в финансовое законодательство ЕС, которые позволят выделить Украине заявленный пакет помощи. Тогда Станъюра попросил комитет по вопросам экономики и финансов найти альтернативное решение.
18 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Будапешт не станет поддерживать план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Киеву в его нынешнем виде. Венгерский премьер предложил вместо общеевропейского кредита «пропорционально и справедливо» распределить общую сумму, которую планируется выделить Украине, между странами ЕС.
Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.