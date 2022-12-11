Боррель: военные запасы Европы истощились на фоне поддержки Украины

Также Боррель в своем блоге привел некоторые данные из отчета Defense Data 2020-2021 и обзора European Defense Matters за 2022 г., подготовленных Европейским оборонным агентством (EDA). Так, расходы Евросоюза на оборону в 2021 г. выросли по сравнению с 2020 г. на 6% – до 214 млрд евро. В среднем государства-члены тратят на оборону 1,5% ВВП, при этом у пяти стран расходы на оборону были увеличены на 20% или более, у одного – на 42%. О каких странах идет речь, Боррель не уточнил. Инвестиции Евросоюза в оборонный сектор в 2021 г. составили 52 млрд евро или 24% от общих расходов на оборону.