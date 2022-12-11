Боррель: военные запасы Европы истощились на фоне поддержки Украины
На фоне поддержки Украины военные запасы Европы истощились, сообщил в своем блоге верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, спецоперация России на Украине стала «тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей». «Мы дали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились», – написал он.
Боррель отметил, что Европе «не хватает критически важных оборонных возможностей, чтобы защитить себя от угроз более высокого уровня на самом европейском континенте».
Также Боррель в своем блоге привел некоторые данные из отчета Defense Data 2020-2021 и обзора European Defense Matters за 2022 г., подготовленных Европейским оборонным агентством (EDA). Так, расходы Евросоюза на оборону в 2021 г. выросли по сравнению с 2020 г. на 6% – до 214 млрд евро. В среднем государства-члены тратят на оборону 1,5% ВВП, при этом у пяти стран расходы на оборону были увеличены на 20% или более, у одного – на 42%. О каких странах идет речь, Боррель не уточнил. Инвестиции Евросоюза в оборонный сектор в 2021 г. составили 52 млрд евро или 24% от общих расходов на оборону.
Глава дипломатии ЕС отметил, что союзу необходимо удовлетворять краткосрочные потребности путем увеличения совместных инвестиций и закупок, поскольку поддержка Украины выявила «недостаточность наших запасов и хрупкость наших цепочек поставок». Также он добавил, что если все объявленные увеличения расходов будут реализованы, общие расходы ЕС на оборону вырастут еще на 70 млрд евро к 2025 г.
О том, что у Евросоюза истощаются запасы оружия для поставок Киеву, Боррель заявлял 8 декабря. «Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», – сказал он.
30 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь западных стран Украине в общей сложности превысила $40 млрд. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине.