Посол России в Британии: королевской семье рекомендовали не общаться с дипмиссией

Вместе с тем периоды хороших отношений между Россией и Великобританией были. В частности, Келин напомнил, что в 1994 г. Елизавета II приезжала в Санкт-Петербург и Москву, а в 2000 и 2003 гг. с соответствующим визитом в Великобританию приезжал и президент России Владимир Путин. «То есть всё было в наших отношениях. И нельзя даже сейчас сказать, что всё — пора ставить крест. Я в это не верю», — подчеркнул он.