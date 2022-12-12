Газета
Политика

Посол России в Британии: королевской семье рекомендовали не общаться с дипмиссией

Ведомости

Членам королевской семьи Великобритании рекомендовали не выходить на связь с дипломатами из России, сообщил посол России в стране Андрей Келин в разговоре с «Известиями».

«Я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — сказал он, подчеркнув, что после смерти королевы Елизаветы II контактов с новым монархом Карлом III не было.

Дипломат указал на низкий уровень отношений между Москвой и Лондоном, контакты начали сокращаться еще в 2018 г. после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. После 24 февраля, когда началась спецоперация России на Украине, контакты во всех областях, в том числе в экономической и гуманитарной, были свернуты. Келин отметил, что сейчас сохраняются только двусторонние дипломатические отношения, без которых остались бы только военные. По его словам, разрыв между Лондоном и Москвой сейчас не интересует ни одну из сторон.

Вместе с тем периоды хороших отношений между Россией и Великобританией были. В частности, Келин напомнил, что в 1994 г. Елизавета II приезжала в Санкт-Петербург и Москву, а в 2000 и 2003 гг. с соответствующим визитом в Великобританию приезжал и президент России Владимир Путин. «То есть всё было в наших отношениях. И нельзя даже сейчас сказать, что всё — пора ставить крест. Я в это не верю», — подчеркнул он.

Келин также отметил, что общее число подготовленных Великобританией военнослужащих уже составило около 9000 человек, они уже работают на территории Украины. Это указывает на то, что Лондон все сильнее втягивается в конфликт.

Ранее по теме: Правительство ввело пошлины на ввоз ряда предметов из недружественных стран

После начала спецоперации Великобритания ввела несколько пакетов санкций в отношении России. В ответ на это Москва добавила эту страну, а также США, Канаду, страны ЕС в перечень недружественных государств. В конце октября правительство России добавило в этот список все заморские территории Великобритании, в том числе Бермуды, Фолклендские острова, острова Кайман, Святой Елены и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных