Посол России в Британии: королевской семье рекомендовали не общаться с дипмиссией
Членам королевской семьи Великобритании рекомендовали не выходить на связь с дипломатами из России, сообщил посол России в стране Андрей Келин в разговоре с «Известиями».
«Я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — сказал он, подчеркнув, что после смерти королевы Елизаветы II контактов с новым монархом Карлом III не было.
Дипломат указал на низкий уровень отношений между Москвой и Лондоном, контакты начали сокращаться еще в 2018 г. после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. После 24 февраля, когда началась спецоперация России на Украине, контакты во всех областях, в том числе в экономической и гуманитарной, были свернуты. Келин отметил, что сейчас сохраняются только двусторонние дипломатические отношения, без которых остались бы только военные. По его словам, разрыв между Лондоном и Москвой сейчас не интересует ни одну из сторон.
Вместе с тем периоды хороших отношений между Россией и Великобританией были. В частности, Келин напомнил, что в 1994 г. Елизавета II приезжала в Санкт-Петербург и Москву, а в 2000 и 2003 гг. с соответствующим визитом в Великобританию приезжал и президент России Владимир Путин. «То есть всё было в наших отношениях. И нельзя даже сейчас сказать, что всё — пора ставить крест. Я в это не верю», — подчеркнул он.
Келин также отметил, что общее число подготовленных Великобританией военнослужащих уже составило около 9000 человек, они уже работают на территории Украины. Это указывает на то, что Лондон все сильнее втягивается в конфликт.
После начала спецоперации Великобритания ввела несколько пакетов санкций в отношении России. В ответ на это Москва добавила эту страну, а также США, Канаду, страны ЕС в перечень недружественных государств. В конце октября правительство России добавило в этот список все заморские территории Великобритании, в том числе Бермуды, Фолклендские острова, острова Кайман, Святой Елены и др.