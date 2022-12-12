В Севастополе опровергли работу ПВО
В Севастополе не срабатывала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, уточнив, что противоположная информация об этом является недостоверной.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в настоящее время в Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. В последний раз правительство продлевало высокий уровень террористической опасности в регионе 27 ноября — действие режима продлится до 12 декабря.