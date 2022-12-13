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ТАСС: замглавы Херсонской области Губарева находится под домашним арестом

Ведомости

Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашнем арестом, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

«Пока числится, от должности не отстранена, под домашним [арестом] находится», — сообщил собеседник агентства.

О пропаже Губаревой сообщил 16 ноября ее муж и общественный деятель Павел Губарев. Позже стало известно, что Губарева задержана по делу об экономическом преступлении.

Сегодня Губарев в своем Telegram-канале опроверг данную информацию. «Вранье. Сфабрикованное против нее дело развалилось. Работать в этом правительстве далее Екатерина отказалась», — написал он.

Однако по какому именно делу она была задержана, не сообщалось. 18 ноября муж замглавы Херсонской области сообщил о ее освобождении

Как сказано на сайте областной администрации, Губарева курирует цифровизацию и социальную политику Херсонской области. В ноябре ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщил, что функциональные обязанности Губаревой перераспределили, но ее никто не замещал. Представитель правительства Херсонской области сообщал ТАСС, что Губарева уехала из региона после референдумов. По его словам, она не участвовала в работе правительства и оставалась «лишь формально заместителем губернатора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных