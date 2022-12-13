ТАСС: замглавы Херсонской области Губарева находится под домашним арестом

Как сказано на сайте областной администрации, Губарева курирует цифровизацию и социальную политику Херсонской области. В ноябре ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщил, что функциональные обязанности Губаревой перераспределили, но ее никто не замещал. Представитель правительства Херсонской области сообщал ТАСС, что Губарева уехала из региона после референдумов. По его словам, она не участвовала в работе правительства и оставалась «лишь формально заместителем губернатора».