ТАСС: замглавы Херсонской области Губарева находится под домашним арестом
Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашнем арестом, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.
«Пока числится, от должности не отстранена, под домашним [арестом] находится», — сообщил собеседник агентства.
О пропаже Губаревой сообщил 16 ноября ее муж и общественный деятель Павел Губарев. Позже стало известно, что Губарева задержана по делу об экономическом преступлении.
Сегодня Губарев в своем Telegram-канале опроверг данную информацию. «Вранье. Сфабрикованное против нее дело развалилось. Работать в этом правительстве далее Екатерина отказалась», — написал он.
Однако по какому именно делу она была задержана, не сообщалось. 18 ноября муж замглавы Херсонской области сообщил о ее освобождении
Как сказано на сайте областной администрации, Губарева курирует цифровизацию и социальную политику Херсонской области. В ноябре ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщил, что функциональные обязанности Губаревой перераспределили, но ее никто не замещал. Представитель правительства Херсонской области сообщал ТАСС, что Губарева уехала из региона после референдумов. По его словам, она не участвовала в работе правительства и оставалась «лишь формально заместителем губернатора».