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Премьер Белоруссии призвал активизировать процесс вступления республики в ШОС

Ведомости

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о необходимости активизации усилий по вступлению республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом он рассказал во время представления нового главы белорусского МИДа Сергея Алейника коллективу министерства, передает «БелТА».

«Нужно отстаивать наши интересы там, где мы уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в ШОС», – сказал он.

Белорусский премьер также призвал уделять особое внимание интеграционной тематике с Россией, а также взаимодействию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и СНГ.

ШОС основана 15 июня 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию, Пакистан и Таджикистан. В конце ноября Иранский парламент одобрил законопроект о присоединении республики к ШОС, для вступления Тегеран должен признать документы, которые были утверждены с начала создания организации.

Наблюдателями в ШОС являются Белоруссия и Монголия, а также Исламская Республика Афганистан, де-факто не существующая с августа 2021 г.

ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных