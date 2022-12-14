Премьер Белоруссии призвал активизировать процесс вступления республики в ШОС
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о необходимости активизации усилий по вступлению республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом он рассказал во время представления нового главы белорусского МИДа Сергея Алейника коллективу министерства, передает «БелТА».
«Нужно отстаивать наши интересы там, где мы уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в ШОС», – сказал он.
Белорусский премьер также призвал уделять особое внимание интеграционной тематике с Россией, а также взаимодействию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и СНГ.
ШОС основана 15 июня 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию, Пакистан и Таджикистан. В конце ноября Иранский парламент одобрил законопроект о присоединении республики к ШОС, для вступления Тегеран должен признать документы, которые были утверждены с начала создания организации.
Наблюдателями в ШОС являются Белоруссия и Монголия, а также Исламская Республика Афганистан, де-факто не существующая с августа 2021 г.
ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.