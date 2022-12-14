Премьер Белоруссии призвал активизировать процесс вступления республики в ШОС

ШОС основана 15 июня 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию, Пакистан и Таджикистан. В конце ноября Иранский парламент одобрил законопроект о присоединении республики к ШОС, для вступления Тегеран должен признать документы, которые были утверждены с начала создания организации.