Парламент Ирана одобрил законопроект о присоединении республики к ШОС
Парламент Ирана поддержал законопроект о присоединении правительства республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство Tasnim.
«Представители Исламского совета пришли к согласию на открытом заседании парламента в процессе рассмотрения доклада комиссии по национальной безопасности и внешней политике относительно законопроекта о присоединении правительства Ирана к ШОС», — говорится в публикации.
Как пояснили в парламентской комиссии, чтобы вступить в ШОС, Иран должен признать документы, которые были утверждены с начала создания организации. 15 сентября Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, что позволяет стране вступить в организацию, сообщил представитель МИД Узбекистана, где проходил саммит ШОС.
Решение об официальном членстве Ирана в ШОС было принято в сентябре 2021 г. по итогам саммита организации в Душанбе, где был подписан соответствующий документ. В июле 2022 г. и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщал, что Иран присоединится к ШОС в этом году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что перед саммитом ШОС в Самарканде выстраивается очередь из стран, которые хотели бы присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) основана 15 июня 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию, Пакистан и Таджикистан. Иран имел статус наблюдателя. Кроме того, наблюдателями в ШОС являются Белоруссия и Монголия, а также Исламская республика Афганистан, де-факто не существующая с августа 2021 г.
ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.