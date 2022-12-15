Новую концепцию внешней политики России могут опубликовать в начале 2023 года

«Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ (концепцию внешней политики. – Ред.) выпустить и обнародовать. Тогда все смогут с ним ознакомиться», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).