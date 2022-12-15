Новую концепцию внешней политики России могут опубликовать в начале 2023 года
Новая концепция внешней политики России может быть обнародована в начале 2023 г., сообщил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин, выступая на конференции «Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы».
«Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ (концепцию внешней политики. – Ред.) выпустить и обнародовать. Тогда все смогут с ним ознакомиться», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Проект документа был подготовлен еще 28 января. Об этом сообщал президент России Владимир Путин на заседании с членами Совбеза. Однако с того момента произошло много событий, в связи с чем «было принято решение продолжить работу и учесть новые моменты в концепции», пояснил Дробинин.
По его словам, сейчас концепция внешней политики находится на «достаточно продвинутом этапе». Он уточнил, что документ готовится к рассмотрению на уровне Совета безопасности.
Последняя концепция внешней политики была принята в 2016 г. Среди основных задач были указаны обеспечение суверенитета России, формирование отношений добрососедства с некоторыми государствами, недопущение дискриминации российских товаров и услуг и др.
Предполагается, что новая концепция внешней политики определит внешнеполитическую линию России на ближайшие 4-6 лет, подчеркнул Дробинин. «Чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема. Будем надеяться, что концепция даст ответ на все вопросы», — заключил он.