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Новую концепцию внешней политики России могут опубликовать в начале 2023 года

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Новая концепция внешней политики России может быть обнародована в начале 2023 г., сообщил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин, выступая на конференции «Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы».

«Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ (концепцию внешней политики. – Ред.) выпустить и обнародовать. Тогда все смогут с ним ознакомиться», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Проект документа был подготовлен еще 28 января. Об этом сообщал президент России Владимир Путин на заседании с членами Совбеза. Однако с того момента произошло много событий, в связи с чем «было принято решение продолжить работу и учесть новые моменты в концепции», пояснил Дробинин. 

По его словам, сейчас концепция внешней политики находится на «достаточно продвинутом этапе». Он уточнил, что документ готовится к рассмотрению на уровне Совета безопасности.

Последняя концепция внешней политики была принята в 2016 г. Среди основных задач были указаны обеспечение суверенитета России, формирование отношений добрососедства с некоторыми государствами, недопущение дискриминации российских товаров и услуг и др. 

Предполагается, что новая концепция внешней политики определит внешнеполитическую линию России на ближайшие 4-6 лет, подчеркнул Дробинин. «Чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема. Будем надеяться, что концепция даст ответ на все вопросы», — заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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