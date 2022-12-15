В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок с Украины
В Польше у кабинета главного коменданта полиции взорвался подарок, который он получил во время визита на Украину, сообщило министерство внутренних дел страны.
«В помещении, примыкающем к кабинету главного коменданта полиции, произошел взрыв. Взорвался один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря этого года, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении ведомства.
В МВД Польши уточнили, что инцидент произошел утром 14 декабря. Как сообщили в ведомстве, комендант получил подарок от одного из руководителей спецслужб Украины. В результате взрыва он получил легкие ранения и находится в больнице. Легкие травмы также получил гражданский сотрудник главного управления полиции.
В ведомстве заявили, что Польша потребовала от Украины разъяснений из-за инцидента. Делом занимаются прокуратура и соответствующие службы.
Взрывное устройство, спрятанное в письмо, сработало в посольстве Украины в Мадриде 30 ноября. В результате взрыва пострадал сотрудник дипмиссии, который вскрыл посылку, он получил легкие ранения.
В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство обезвредили сотрудники правоохранительных органов.