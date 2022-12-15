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Политика

В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок с Украины

Ведомости

В Польше у кабинета главного коменданта полиции взорвался подарок, который он получил во время визита на Украину, сообщило министерство внутренних дел страны.

«В помещении, примыкающем к кабинету главного коменданта полиции, произошел взрыв. Взорвался один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря этого года, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД Польши уточнили, что инцидент произошел утром 14 декабря. Как сообщили в ведомстве, комендант получил подарок от одного из руководителей спецслужб Украины. В результате взрыва он получил легкие ранения и находится в больнице. Легкие травмы также получил гражданский сотрудник главного управления полиции.

В ведомстве заявили, что Польша потребовала от Украины разъяснений из-за инцидента. Делом занимаются прокуратура и соответствующие службы.

Взрывное устройство, спрятанное в письмо, сработало в посольстве Украины в Мадриде 30 ноября. В результате взрыва пострадал сотрудник дипмиссии, который вскрыл посылку, он получил легкие ранения.

В тот же день еще одну посылку со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в испанском городе Сарагоса. Устройство обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее по теме: Испанские спецслужбы сообщили о еще двух посылках со взрывчаткой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных