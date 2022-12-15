В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок с Украины

«В помещении, примыкающем к кабинету главного коменданта полиции, произошел взрыв. Взорвался один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря этого года, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении ведомства.