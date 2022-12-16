Медведев обозначил законные военные цели
Сегодня встает вопрос, можно ли считать поставки западного оружия Украине вступлением НАТО в конфликт с Россией и нападением на страну. Несмотря на отрицание стран НАТО своего участия в боевых действиях, «все хорошо понимают, что все иначе». Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Вопрос о легальных военных целях по-разному трактовался в истории человечества. Его по-разному воспринимают и в ходе нынешнего конфликта с нацистским режимом Украины», — написал он.
Рассуждая об обычаях войны и международных конвенциях, политик уточнил, что может считаться законными военными целями. По словам Медведева, ими являются войска, военная техника противника, а также объекты военной и гражданской инфраструктуры, которые способствуют достижению военных целей. Кроме того, к законным военным целям может относиться военно-политическое руководство противника и войска других стран, которые официально вступили в конфликт.
В связи с этим, добавил Медведев, появляется вопрос, касающийся статуса НАТО в боевых действиях на Украине. Зампред Совбеза РФ указал на «поставки огромного объема вооружений Украине» и задал риторический вопрос о допустимости считать законными военные цели НАТО, включая войска, технику, инфраструктуру и военно-политическое руководство стран блока.
«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…», — заключил Медведев.
Накануне, 15 декабря, в Белом доме в очередной раз подчеркнули, что США не воюют с Россией. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поставки Украине ракетных комплексов Patriot не означают вступления Вашингтона в конфликт с Москвой. В Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Киеву военную поддержку.