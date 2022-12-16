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Медведев обозначил законные военные цели

Ведомости

Сегодня встает вопрос, можно ли считать поставки западного оружия Украине вступлением НАТО в конфликт с Россией и нападением на страну. Несмотря на отрицание стран НАТО своего участия в боевых действиях, «все хорошо понимают, что все иначе». Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Вопрос о легальных военных целях по-разному трактовался в истории человечества. Его по-разному воспринимают и в ходе нынешнего конфликта с нацистским режимом Украины», — написал он.

Рассуждая об обычаях войны и международных конвенциях, политик уточнил, что может считаться законными военными целями. По словам Медведева, ими являются войска, военная техника противника, а также объекты военной и гражданской инфраструктуры, которые способствуют достижению военных целей. Кроме того, к законным военным целям может относиться военно-политическое руководство противника и войска других стран, которые официально вступили в конфликт.

В связи с этим, добавил Медведев, появляется вопрос, касающийся статуса НАТО в боевых действиях на Украине. Зампред Совбеза РФ указал на «поставки огромного объема вооружений Украине» и задал риторический вопрос о допустимости считать законными военные цели НАТО, включая войска, технику, инфраструктуру и военно-политическое руководство стран блока.

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…», — заключил Медведев.

Накануне, 15 декабря, в Белом доме в очередной раз подчеркнули, что США не воюют с Россией. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поставки Украине ракетных комплексов Patriot не означают вступления Вашингтона в конфликт с Москвой. В Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Киеву военную поддержку.

Комментируя отправку на Украину комплексов Patriot, посольство России в США заявило о «провокационном шаге» Вашингтона и предупредило о возможных «непредсказуемых последствиях». В Кремле назвали технику законными военными целями Вооруженных сил России, в случае если НАТО поставит их Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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