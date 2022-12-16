Медведев обозначил законные военные цели

Рассуждая об обычаях войны и международных конвенциях, политик уточнил, что может считаться законными военными целями. По словам Медведева, ими являются войска, военная техника противника, а также объекты военной и гражданской инфраструктуры, которые способствуют достижению военных целей. Кроме того, к законным военным целям может относиться военно-политическое руководство противника и войска других стран, которые официально вступили в конфликт.