Сербия передала миссии НАТО запрос на введение контингента армии и полиции в Косово
Сербия передала командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает национальный телеканал республики.
Миссия KFOR, или СДК («Силы для Косово»), — это международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове. Они были созданы в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН и вошли в республику 12 июня 1999 г.
«На пункте административного перехода Мердаре KFOR передан запрос правительства Сербии на возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН на территорию Косова и Метохии», — говорится в сообщении.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее заявила, что возвращение в Косово представителей сербских силовых структур стало бы способом стабилизации обстановки. «Запрос данной меры со стороны Белграда был бы абсолютно легитимным и, на наш взгляд, действенным. Как и созыв для обсуждения этого вопроса заседания Совета безопасности ООН», – считает дипломат.
Обстановка в регионе обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию. Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.
Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера 11 декабря, после чего пообещал разобрать их собственными силами. После этого президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны.