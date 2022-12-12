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Ситуация в Косове продолжает обостряться

У Сербии нет хороших вариантов, говорят эксперты
Владимир Кулагин
Ночь с 10 на 11 декабря прошла относительно спокойно, но сербская часть Косова заблокирована как гражданами на баррикадах, так и правоохранителями / Ognen Teofilovski / Reuters

Ситуация на севере частично признанного Косова, населенного преимущественно сербами, становится все более напряженной. Обстановка обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию. Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.

Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады», передает Reuters. Премьер Косова Альбин Курти сначала призвал это сделать международные военные силы KFOR, а затем ультимативно дал время сербам до конца 11 декабря, пригрозив в ином случае вмешательством полиции. Реакция сербского правительства на ультиматум на момент сдачи номера еще не последовала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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