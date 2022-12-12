Ситуация в Косове продолжает обостряться

Ситуация в Косове продолжает обострятьсяУ Сербии нет хороших вариантов, говорят эксперты
Ситуация на севере частично признанного Косова, населенного преимущественно сербами, становится все более напряженной. Обстановка обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию. Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.
Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады», передает Reuters. Премьер Косова Альбин Курти сначала призвал это сделать международные военные силы KFOR, а затем ультимативно дал время сербам до конца 11 декабря, пригрозив в ином случае вмешательством полиции. Реакция сербского правительства на ультиматум на момент сдачи номера еще не последовала.