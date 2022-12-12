Ситуация в Косове продолжает обостряться

Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады», передает Reuters. Премьер Косова Альбин Курти сначала призвал это сделать международные военные силы KFOR, а затем ультимативно дал время сербам до конца 11 декабря, пригрозив в ином случае вмешательством полиции. Реакция сербского правительства на ультиматум на момент сдачи номера еще не последовала.