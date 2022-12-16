Путин обсудил с индийским премьером ситуацию на Украине
В ходе состоявшегося 16 декабря телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент России Владимир Путин дал принципиальные оценки ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
«По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении», — говорится в сообщении Кремля.
Путин и Моди также обсудили перспективы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, логистике и других сферах. В рамках этого разговора была отмечена важность «продолжения тесной координации в рамках международных организаций, в том числе с учетом стартовавшего председательства Индии в «группе двадцати» и Шанхайской организации сотрудничества», — сообщает пресс-служба Кремля.
В Кремле уточнили, что Путин и Моди условились о продолжении личных контактов.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Путина с Моди.
9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Моди якобы отказался от ежегодной встречи с российским президентом из-за ситуации вокруг Украины. При этом 12 декабря Песков говорил, что встреча Путина и Моди не планировалась до конца текущего года.