Газета
Политика

Путин обсудил с индийским премьером ситуацию на Украине

Ведомости

В ходе состоявшегося 16 декабря телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент России Владимир Путин дал принципиальные оценки ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

«По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении», — говорится в сообщении Кремля.

Путин и Моди также обсудили перспективы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, логистике и других сферах. В рамках этого разговора была отмечена важность «продолжения тесной координации в рамках международных организаций, в том числе с учетом стартовавшего председательства Индии в «группе двадцати» и Шанхайской организации сотрудничества», — сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле уточнили, что Путин и Моди условились о продолжении личных контактов.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Путина с Моди.

9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Моди якобы отказался от ежегодной встречи с российским президентом из-за ситуации вокруг Украины. При этом 12 декабря Песков говорил, что встреча Путина и Моди не планировалась до конца текущего года.

Ранее по теме: В МИДе назвали недопониманием сообщения об отказе премьера Индии приехать в РФ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных