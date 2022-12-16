Путин обсудил с индийским премьером ситуацию на Украине

Путин и Моди также обсудили перспективы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, логистике и других сферах. В рамках этого разговора была отмечена важность «продолжения тесной координации в рамках международных организаций, в том числе с учетом стартовавшего председательства Индии в «группе двадцати» и Шанхайской организации сотрудничества», — сообщает пресс-служба Кремля.