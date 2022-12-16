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В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с премьером Индии

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«У него (президента. — Прим. ТАСС) был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди», — заявил Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что в Москве считают недопониманием сообщения об отказе индийского премьера посетить Россию, поскольку такой визит изначально не планировался.

9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Моди якобы отказался от ежегодной встречи с российским президентом из-за ситуации вокруг Украины. При этом 12 декабря Песков говорил, что встреча Путина и Моди не планировалась до конца текущего года.

Согласно декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индией от 2000 г. лидеры двух стран проводят встречи ежегодно. В 2020 г. встреча не состоялась в связи с пандемией COVID-19, в 2021 г. российский президент посетил Нью-Дели. В этом году Путин и Моди последний раз встречались в Самарканде в сентябре. Тогда на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) они провели двустороннюю встречу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных