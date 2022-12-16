В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с премьером Индии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«У него (президента. — Прим. ТАСС) был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди», — заявил Песков.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что в Москве считают недопониманием сообщения об отказе индийского премьера посетить Россию, поскольку такой визит изначально не планировался.
Согласно декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индией от 2000 г. лидеры двух стран проводят встречи ежегодно. В 2020 г. встреча не состоялась в связи с пандемией COVID-19, в 2021 г. российский президент посетил Нью-Дели. В этом году Путин и Моди последний раз встречались в Самарканде в сентябре. Тогда на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) они провели двустороннюю встречу.