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В МИДе назвали недопониманием сообщения об отказе премьера Индии приехать в РФ

Ведомости

В Москве сообщения об отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить Россию считают недопониманием, поскольку такой визит изначально не планировался, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишут «РИА Новости».

«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», — заявил Руденко.

Ранее, 9 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Моди якобы отказался от ежегодной встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации вокруг Украины.

При этом 12 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Моди не планировалась до конца текущего года.

«До конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось. Там, насколько я понимаю, фигурировало... до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов. На следующий год график будет согласовываться», — ответил представитель Кремля на вопрос по данной теме.

Согласно декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индий от 2000 г. лидеры двух стран проводят встречи ежегодно. В 2020 г. встреча не состоялась в связи с пандемией COVID-19, в 2021 г. российский президент посетил Нью-Дели. В этом году Путин и Моди последний раз встречались в Самарканде в сентябре. Тогда на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) они провели двустороннюю встречу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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