В МИДе назвали недопониманием сообщения об отказе премьера Индии приехать в РФ
В Москве сообщения об отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить Россию считают недопониманием, поскольку такой визит изначально не планировался, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишут «РИА Новости».
«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», — заявил Руденко.
Ранее, 9 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Моди якобы отказался от ежегодной встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации вокруг Украины.
При этом 12 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Моди не планировалась до конца текущего года.
«До конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось. Там, насколько я понимаю, фигурировало... до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов. На следующий год график будет согласовываться», — ответил представитель Кремля на вопрос по данной теме.
Согласно декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индий от 2000 г. лидеры двух стран проводят встречи ежегодно. В 2020 г. встреча не состоялась в связи с пандемией COVID-19, в 2021 г. российский президент посетил Нью-Дели. В этом году Путин и Моди последний раз встречались в Самарканде в сентябре. Тогда на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) они провели двустороннюю встречу.