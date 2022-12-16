СМИ: Венгрия заморозила российские активы почти на 900 млн евро
Объем российских активов, замороженных Венгрией по итогам ноября, составил 870 млн евро, пишет местная газета Nepszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии.
Как подчеркивает издание, месяц назад Венгрия отчитывалась о заморозке всего 3000 евро.
По данным ЕК, Италия заморозила российских активов на 2,3 млрд евро, Германия – на 2,2 млрд евро, Австрия – почти 1,8 млрд евро.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Брюссель пытается «не мытьем, так катаньем» своровать российские активы путем легитимизации незаконных санкций против России.