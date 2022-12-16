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СМИ: Венгрия заморозила российские активы почти на 900 млн евро

Ведомости

Объем российских активов, замороженных Венгрией по итогам ноября, составил 870 млн евро, пишет местная газета Nepszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

Как подчеркивает издание, месяц назад Венгрия отчитывалась о заморозке всего 3000 евро. 

По данным ЕК, Италия заморозила российских активов на 2,3 млрд евро, Германия – на 2,2 млрд евро, Австрия – почти 1,8 млрд евро.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. 

Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. 

Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Брюссель пытается «не мытьем, так катаньем» своровать российские активы путем легитимизации незаконных санкций против России.

Ранее по теме: WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ РФ для помощи Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных